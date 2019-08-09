МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижнем Новгороде и области

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-09T16:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Усиление юго-западного ветра порывами 13-19 метров в секунду ожидается местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду вечером 9 августа и ночью 10 августа. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС» сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Из-за непогоды есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и связи, обрушением слабоукрепленных конструкций, а также падением деревьев со слабой корневой системой.

МЧС напоминает: если сильный порывистый ветер застал вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании, а еще держитесь подальше от деревьев, легких построек и ЛЭП. Если непогода застала в автомобили, не рекомендуется выходить из него до тех пор, пока угроза не минует.

Ранее «Комсомолка» писала, что лето упорно не хочет возвращаться в Нижегородскую область. В ближайшие выходные, к примеру, синоптики прогнозируют прохладу и дожди. Столбики термометров не поднимутся выше +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU