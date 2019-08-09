Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-09T14:57:06+03:00

Комплекс будет состоять из двух блоков с бассейном и футбольного поля

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Глава региона Глеб Никитин принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге. Капсула представляет собой герметичную емкость с посланием потомкам внутри, уточнили в пресс-службе областного правительства.

На церемонии губернатор отметил, что современная спортивная база - необходимое условие не только для занятий, но и для обеспечения нормальной, комфортной жизни людей. И в нацпроекте «Демография» этому вопросу уделено много внимания.

- Поэтому для нас главная задача - сделать все для того, чтобы спорт во всех районах области стал максимально доступным, - подчеркнул Никитин.

Спортивный комплекс будет состоять из двух блоков - универсального спортзала с помещениями для секций (настольный теннис, каратэ, тяжелая атлетика, дартс, хореография) и плавательного бассейна на три чаши, а также футбольного поля.

Присутствовавшие на мероприятии депутат Госдумы РФ Артем Кавинов и заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников поблагодарили губернатора за поддержку прекрасной традиции строительства ФОКов в Нижегородской области.

- На Руси как говорят: любое дело, которое в дождь начинается - правильное, доброе, хорошее. Поэтому уверен, что ФОК здесь будет самый лучший, - заключил Александр Табачников.

ИСТОЧНИК KP.RU