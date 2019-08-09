На Волжской набережной оптимизирована работа светофоров

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-09T13:42:35+03:00

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Для улучшения условий движения пешеходов оптимизирована работа светофоров по Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения».

По словам специалистов нижегородского ЦОДД, разрешающий сигнал для пешеходов увеличен на три секунды на четырех светофорах. Объекты находятся по следующим адресам: на Волжской набережной в районе домов № 9, 10 и 18, а также на повороте на улицу Карла Маркса около дома № 14.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что глава городской администрации Владимир Панов дал поручение проанализировать работу светофоров приволжской столицы. По мнению чиновника, оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU