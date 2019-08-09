На Волжской набережной оптимизирована работа светофоров
Для улучшения условий движения пешеходов оптимизирована работа светофоров по Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения».
По словам специалистов нижегородского ЦОДД, разрешающий сигнал для пешеходов увеличен на три секунды на четырех светофорах. Объекты находятся по следующим адресам: на Волжской набережной в районе домов № 9, 10 и 18, а также на повороте на улицу Карла Маркса около дома № 14.
Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что глава городской администрации Владимир Панов дал поручение проанализировать работу светофоров приволжской столицы. По мнению чиновника, оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU