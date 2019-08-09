Свыше 2,5 тысячи рабочих мест планируется создать в Выксе

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-09T13:03:24+03:00

Нижегородское правительство и ОМК подпишут соглашения о реализации инвестпроектов более чем на 100 млрд рублей

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Нижегородское правительство и Объединенная металлургическая компания собираются подписать соглашения о реализации новых инвестиционных проектов. В Выксе, где расположено крупнейшее предприятие ОМК - металлургический завод - будет создано свыше 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Отметим, что эти рабочие места достанутся как новым сотрудникам, так и тем, кто пока работает в других подразделениях ВМЗ по программе повышения производительности труда.

- На ВМЗ ведется строительство электрометаллургического комплекса и производства бесшовных труб. Общий объем инвестиций ОМК в эти проекты – более 100 млрд рублей. Сейчас мы с коллегами обсуждаем меры господдержки по этим проектам, - рассказал губернатор.

По словам Глеба Никитина, в том числе рассматривается возможность заключения специального инвестиционного контракта, что даст возможность предприятию получить некоторые льготы.

- Кроме того, мы с руководством ОМК обсудили целый ряд совместных проектов по развитию здравоохранения, культуры и туризма в Выксе, - заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU