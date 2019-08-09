Прокуратура арестовала имущество застройщиков ЖК «Окский берег»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-09T12:00:49+03:00

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Имущество, которое имеется в собственности у застройщиков жилого комплекса «Окский берег», арестовано. Об этом на пресс-конференции 8 августа сообщил прокурор Нижегородской области Вадим Антипов.

Напомним, в середине июля Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом ООО «Капстройинвест» - одного из застройщиков жилого комплекса «Окский берег». Иск на компанию подал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который защитил дольщиков. По его мнению, у «Капстройинвеста» не хватило денег, чтобы достроить дома.

А через несколько дней банкротом признали и второго застройщика - ООО «ЭкоГрад».

- Дома обанкротившегося застройщика находятся в различной степени готовности. Конкурсный управляющий в ближайшее время выставит на объект дополнительные пункты охраны, усилив тем самым существующую охрану конкурсного управляющего ООО «Капстройинвест», - пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU