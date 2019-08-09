Прохладная и дождливая погода ожидает нижегородцев 10 и 11 августа

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-09T11:51:17+03:00

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Лето упорно не хочет возвращаться в Нижегородскую область вот уже три недели. И ближайшие выходные не станут исключением: синоптики прогнозируют прохладу и дожди.

В субботу, 10 августа, ожидается до +17 градусов и западный ветер со скоростью до трех с половиной метров в секунду. Небо будет малооблачным, но периодически на регион будут обрушаться небольшие дожди. В ночные часы будет около +13 градусов.

В воскресенье, 11 августа, ситуация не изменится. Днем также будет порядка +17 градусов и небольшой дождь. Ближе к вечеру осадков не ожидается, небо будет облачным с прояснениями. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью около пяти метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться на пять градусов ниже.

На следующей неделе возможно небольшое потепление. Синоптики обещают до +22.

ИСТОЧНИК KP.RU