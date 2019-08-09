Микроавтобус протаранил фуру в Лысковском районе: семь человек пострадали

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-09T11:16:02+03:00

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Многокилометровая пробка образовалась вечером 8 августа на трассе М-7 в Лысковском районе. Причиной стало жуткое ДТП, образовавшееся на 529 километре. Водитель микроавтобуса марки «Форд» не убедился в безопасности маневра при обгоне и въехал в фуру «Скания».

Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, при столкновении пострадали семь человек, которые ехали в автобусе.

Женщина 1978 года рождения получила сочетанную травму и была госпитализирована. Вместе с ней в больницу был доставлен 16-летний мальчик. Еще у пятерых человек диагностировали ушибы и ссадины. Их осмотрели врачи.

Ранее мы рассказывали про аварию, которая произошла во Владимирской области в минувшее воскресенье, 4 августа 2019 года. На 84 километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас столкнулись пассажирский автобус и иномарка. После этого оба транспортных средства моментально вспыхнули. Водитель «Киа» во время поворота вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент ехал рейсовый автобус, следующий в Арзамас.

ИСТОЧНИК KP.RU