Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-09T10:28:38+03:00

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С 10 августа 2019 года в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта улица Зеленодольская. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Изменения связаны с ремонтом канализации на двух участках - от улицы Анри Барбюса до улицы Октябрьской Революции и от улицы Тамбовской до улицы Жуковского. Специалисты управления призывают автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Первый участок перекроют до 31 августа, а второй – до 10 сентября.

Напомним, до конца 2019 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода будут благоустроены 15 дворов. Общая площадь ремонта дорожного покрытия дворов составит более 3 000 квадратных метров. В конце июля в районе домов №93а, 95а, 97 и 97а по улице Ковалихинской уже установлен бордюрный камень, отремонтировано асфальто-бетонное покрытие тротуаров и практически полностью заасфальтированы проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU