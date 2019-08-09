Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа
С 10 августа 2019 года в Нижнем Новгороде будет частично перекрыта улица Зеленодольская. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.
Изменения связаны с ремонтом канализации на двух участках - от улицы Анри Барбюса до улицы Октябрьской Революции и от улицы Тамбовской до улицы Жуковского. Специалисты управления призывают автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Первый участок перекроют до 31 августа, а второй – до 10 сентября.
Напомним, до конца 2019 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода будут благоустроены 15 дворов. Общая площадь ремонта дорожного покрытия дворов составит более 3 000 квадратных метров. В конце июля в районе домов №93а, 95а, 97 и 97а по улице Ковалихинской уже установлен бордюрный камень, отремонтировано асфальто-бетонное покрытие тротуаров и практически полностью заасфальтированы проезды.
ИСТОЧНИК KP.RU