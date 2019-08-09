2019-08-09T09:59:38+03:00
Общество

Названы три кандидата на пост министра здравоохранения Нижегородской области

Ими стали Светлана Белозерова, Аркадий Денисенко и Руслан Султанов
Валерия ГРОМОВА
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8 августа экспертная комиссия назвала трех кандидатов, претендующих на должность министра здравоохранения Нижегородской области. Ими стали главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4» Светлана Белозерова, главный врач нижегородской больницы №35 Аркадий Денисенко и замруководителя координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России Руслан Султанов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, следующим этапом станет собеседование с губернатором Глебом Никитиным.

Напомним, конкурс на пост министра здравоохранения стартовал в конце мая. До этого эту должность занимал Антон Шаклунов. Он был уволен с 15 апреля 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде- Нижний Новгород», Шаклунов написал заявление на увольнение по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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