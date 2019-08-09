Работа канатной дороги Нижний Новгород – Бор восстановлена

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-09T09:46:11+03:00

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В пятницу, 9 августа 2019 года, канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, восстановила свою работу. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Напомним, с 3 августа на переправе проводились плановые технические работы на редукторе - механизме, который обеспечивает плавное и равномерное движение троса и делает подъем и спуск безопасным, удобным и комфортным.

Получить необходимую информацию можно по телефону +7 (831) 411-10-09.

Кстати, 14 февраля на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, предусматривающее строительство двух веток нижегородской канатной дороги. Свои подписи на нем оставили губернатор Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом. Теперь в нашем городе появятся еще две «канатки». Первая соединит станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария», а вторая – Автозаводский район и Новинки.

ИСТОЧНИК KP.RU