2019-08-08T17:36:08+03:00
Общество

Самсонов: «Пожарные гидранты в частном секторе Нижегородского района обеспечат безопасность на Гребном канале»

Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 8 августа 2019 года, сотрудники ГУ МЧС и администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода провели пробный пуск новых гидрантов, установленных вслободе Подновье и слободе Печеры. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Специалисты произвели пробный забор воды, а также проверили, насколько быстро наполняется пожарная цистерна. По словам замглавы районной администрации Сергея Самсонова, в будущем планируется обустроить места для подъезда пожарной техники. К осени разворотные площадки для техники будут сформированы и отсыпаны асфальтным гранулятом.

- На территории Гребного канала много домов, а значит всегда есть вероятность возникновения пожаров. Установленные гидранты позволят обеспечить бесперебойную подачу воды при возникновении любых ЧС, - отметил начальник пожарно-спасательной части № 2 Сергей Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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