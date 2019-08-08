2019-08-08T17:02:29+03:00
Общество

Рабочая группа для упрощения процесса подготовки документов на строительство появится в Нижегородской области

Специалисты разберут типовые ситуации, которые замедляют оформление документов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов предложил застройщикам, региональному министерству строительства и департаменту градостроительной деятельности создать специальную рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Морозовой, распространенной проблемой является отказ в выдаче разрешения на строительство как раз из-за неправильного оформления. Рабочая группа нужна для того, чтобы выявлять проблемы и находить пути решения. Это поможет другим застройщикам избежать переоформления документов и ускорит процесс получения разрешений на строительство.

- Нужно сокращать количество процедур, через которые должен пройти застройщик перед началом работ. Сегодня это порядка 13 шагов, их нужно уменьшить для начала до девяти, - заявил замглавы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильные дожди и грозы обрушатся на Нижегородскую область 9 августа
Тело 15-летнего подростка нашли рядом с заброшенным домом в Кулебаках
История с токсичной свалкой в Павлове дошла до уголовного дела
Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову
Более 16 тысяч домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Два нижегородских вуза вошли в список лучших гуманитарных университетов России
Проект редевелопмента улицы Ильинской будет разработан до декабря
Очаг африканской чумы свиней локализовали в Дальнеконстантиновском районе
Арбитражный суд признал банкротом застройщика дзержинского ЖК «Радуга»
Танцплощадка, селфи-зона и аллея любви появятся в Павлове после благоустройства
Около 250 рабочих мест создано в Нижегородской области благодаря господдержке инвестпроектов
«Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче турнира на Кубок губернатора
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Нижегородской области
Улица Октябрьская в Дзержинске будет отремонтирована к началу осени
Дзержинский «Кристалл» оштрафовали на 600 тысяч рублей за опасное хранение взрывчатки
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа
Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером
В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»