Рабочая группа для упрощения процесса подготовки документов на строительство появится в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-08T17:02:29+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов предложил застройщикам, региональному министерству строительства и департаменту градостроительной деятельности создать специальную рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Морозовой, распространенной проблемой является отказ в выдаче разрешения на строительство как раз из-за неправильного оформления. Рабочая группа нужна для того, чтобы выявлять проблемы и находить пути решения. Это поможет другим застройщикам избежать переоформления документов и ускорит процесс получения разрешений на строительство.

- Нужно сокращать количество процедур, через которые должен пройти застройщик перед началом работ. Сегодня это порядка 13 шагов, их нужно уменьшить для начала до девяти, - заявил замглавы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU