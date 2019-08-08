2019-08-08T16:20:43+03:00
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Нижегородскую область 9 августа

Непогода продержится в течение всего дня
Валерия ГРОМОВА
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Ночью, утром и в течение дня 9 августа 2019 года в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, грозы, а также усиление юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой могут возникнуть чрезвычайные ситуации не выше муниципального уровня: это может быть связано с повреждением ЛЭП, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением деревьев.

Городские улицы может затопить. На дорогах могут участиться ДТП.

- Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники ведомства советуют не выезжать в такую погоду за рулем. Но, если вы уже едете на машине, то обязательно снизьте скорость. От грозы лучше укрыться в здании: ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, а сотовый телефон лучше отключить.

Не забывайте, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, а также ездить на велосипеде или мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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