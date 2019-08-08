История с токсичной свалкой в Павлове дошла до уголовного дела

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-08T15:28:51+03:00

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Месяц назад в нижегородских СМИ появилась информация о токсичной свалке, которая находится прямо рядом с жилыми домами в Павлове. По данному факту была проведена доследственная проверка, которая в итоге обернулась уголовным делом.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, за время существования свалка причинила ущерб в размере более шести миллионов рублей. Теперь расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», находится на контроле у руководителя следственного управления.

Напомним, 4 июня 2019 года рядом с трассой М-7 на территории Дзержинска были обнаружены порядка 45 негерметичных пластиковых кубовых емкостей. Из некоторых из них вытекла жидкость, выделяющая едкий химический запах. Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу сразу же возбудил административное дело. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU