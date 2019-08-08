2019-08-08T14:32:36+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову

Она первый тренер Дины и Арины Авериных
Валерия ГРОМОВА
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8 августа 2019 года заслуженный тренер Российской Федерации Лариса Белова отмечает юбилей. С этим знаменательным праздником ее поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Уважаемая Лариса Викторовна, сердечно поздравляю вас с юбилеем! Уверен, что сегодня вы принимаете пожелания всего самого наилучшего от своих вчерашних и нынешних воспитанниц и их родителей – от всех, в чьей судьбе вы сыграли и продолжаете играть одну из главных и счастливых ролей, - подчеркнул глава региона.

Он пожелал Беловой счастья, здоровья, покорения новых вершин, талантливых и благодарных учениц. Кстати, Ларина Викторовна – первый тренер гимнасток Дины и Арины Авериных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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