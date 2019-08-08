Более 16 тысяч домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-08T13:49:57+03:00

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Более 16 тысяч многоквартирных домов Нижегородской области готовы к новому отопительному сезону. Это 40% из числа всех домов, сообщили в пресс-службе региональной госжилищной инспекции.

Сейчас специалисты уже проводят рейды по проверке домов. Сегодня, 8 августа, они посетили Канавинский район Нижнего Новгорода.

- В первую очередь мы проверяем состояние домов – это остекление в подъездах, оголовки вентиляционных и дымовых каналов, отмостки по периметру зданий. Обязательно смотрим акты промывки и опрессовки внутридомовых систем теплоснабжения, проверяем дымоходы и вентиляционные каналы, - рассказал рассказал заречного отдела Госжилинспекции Евгений Федюкин.

Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков, все дома должны быть готовы к новому отопительному сезону до 15 сентября. Примерно в это время ресурсные компании начнут пробные пуски тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU