СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-08T12:36:58+03:00

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Два нижегородских вуза вошли в список лучших гуманитарных университетов России по версии федерального рейтинга «Национальное признание». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект охватил порядка семисот высших учебных заведений с государственной аккредитацией. Они разделились на четыре категории: лучшие, выше среднего, ниже среднего и слабые.

Так, Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова оказался в топе-20 лучших гуманитарных вузов страны, обогнав вузы Москвы и Санкт-Петербурга. А Нижегородская государственная консерватория имени Глинки, заняла 30-ю строчку рейтинга.

Напомним, в прошлом году Нижегородский государственный университет имени Лобачевского занял 69-е место в рейтинге 2019 QS BRICS University Rankings. В 2017 году он находился на 72 строчке. Всего в этом рейтинге оказался 101 российский вуз. Экспертов, оценивавших работу вузов, было более миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU