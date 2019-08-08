Проект редевелопмента улицы Ильинской будет разработан до декабря

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-08T11:14:55+03:00

На конкурс поступили шесть заявок от известных организаций России и Белоруссии

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В Нижнем Новгороде завершился конкурс на разработку проекта восстановления и развития исторической территории города. Первым этапом станет район Ильинской улицы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего на конкурс поступило шесть заявок от известных проектных и консалтинговых организаций России и Белоруссии. Победителем стал консорциум из ООО «Ленгипрогор», Фонд «ЦСР «Северо-Запад», ООО «СиСофт НН». Цель проекта редевелопмента - комплексное обновление значимых городских территории для повышения качества городской среды и создания новых социально-экономических и культурных сценариев.

Начальная (максимальная) цена контракта составила более 27,5 миллионов рублей. Победитель предложил 22,8 миллиона рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Работы должны быть завершены до декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU