2019-08-08T10:52:24+03:00
Общество

Очаг африканской чумы свиней локализовали в Дальнеконстантиновском районе

Специалисты проводят расследование и выясняют причины появления заболевания
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очаг африканской чумы свиней локализован в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на комитет государственного ветеринарного надзора.

По словам специалистов, диагноз был поставлен в ходе проведения лабораторных исследований патологического материала от шести свиней, которые погибли в местной деревне Белой. Сейчас в причинах возникновения заболевания и обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.

- Предположительно, вирус был занесен в хозяйство в результате выгула свиней на открытом пастбище, что категорически запрещено ветеринарными правилами содержания животных, - пояснили в госветнадзоре.

Напомним, недавно еще один очаг АЧС был локализован в Перевозском районе. Там, предположительно, вирус был занесен владельцами, которые выходили в лес, где ранее был обнаружен инфицированный труп дикого кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочая группа для упрощения процесса подготовки документов на строительство появится в Нижегородской области
Сильные дожди и грозы обрушатся на Нижегородскую область 9 августа
Тело 15-летнего подростка нашли рядом с заброшенным домом в Кулебаках
История с токсичной свалкой в Павлове дошла до уголовного дела
Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову
Более 16 тысяч домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Два нижегородских вуза вошли в список лучших гуманитарных университетов России
Проект редевелопмента улицы Ильинской будет разработан до декабря
Арбитражный суд признал банкротом застройщика дзержинского ЖК «Радуга»
Танцплощадка, селфи-зона и аллея любви появятся в Павлове после благоустройства
Около 250 рабочих мест создано в Нижегородской области благодаря господдержке инвестпроектов
«Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче турнира на Кубок губернатора
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Нижегородской области
Улица Октябрьская в Дзержинске будет отремонтирована к началу осени
Дзержинский «Кристалл» оштрафовали на 600 тысяч рублей за опасное хранение взрывчатки
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа
Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером
В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»