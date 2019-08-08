Очаг африканской чумы свиней локализовали в Дальнеконстантиновском районе

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-08T10:52:24+03:00

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Очаг африканской чумы свиней локализован в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на комитет государственного ветеринарного надзора.

По словам специалистов, диагноз был поставлен в ходе проведения лабораторных исследований патологического материала от шести свиней, которые погибли в местной деревне Белой. Сейчас в причинах возникновения заболевания и обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.

- Предположительно, вирус был занесен в хозяйство в результате выгула свиней на открытом пастбище, что категорически запрещено ветеринарными правилами содержания животных, - пояснили в госветнадзоре.

Напомним, недавно еще один очаг АЧС был локализован в Перевозском районе. Там, предположительно, вирус был занесен владельцами, которые выходили в лес, где ранее был обнаружен инфицированный труп дикого кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU