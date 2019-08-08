2019-08-08T10:19:28+03:00
Общество

Арбитражный суд признал банкротом застройщика дзержинского ЖК «Радуга»

Дольщикам рекомендовали максимально быстро сформировать реестр кредиторов
Валерия ГРОМОВА
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В конце июня 2019 года Арбитражный суд признал банкротом ООО «Альбион» - застройщика жилого комплекса «Радуга». Иск был подан министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в отношении имущества должника было открыто конкурсное производство сроком на полгода.

На днях замгубернатора Сергей Морозов и мэр Дзержинска Иван Носков провели встречу с дольщиками. Теперь людям, вложившим деньги в жилье в ЖК «Радуга» должны в ближайшее время выбрать инициативную группу и приступить к формированию реестра кредиторов.

КОНКРЕТНО

Вторая и третья очереди ЖК «Радуга» на сегодняшний день готовы на 85%, а четвертая и пятая – на 15%. Дома включены в «дорожную карту», утвержденную губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, согласно которой завершение строительства и восстановление прав пострадавших граждан предусмотрено через процедуру банкротства и привлечение нового инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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