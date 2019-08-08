Танцплощадка, селфи-зона и аллея любви появятся в Павлове после благоустройства

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-08T09:54:17+03:00

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Второй этап благоустройства «Зеленого парка» проходит сейчас в Павлове. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, на преображение парка было выделено 17,4 миллиона рублей.

По словам губернатора Глеба Никитина, после окончания благоустройства «Зеленый парк» станет еще популярнее, чем было раньше. Он подчеркнул, что работы должны быть выполнены качественно.

В рамках первого этапа в 2019 году в парке появились детская и спортивная площадки, появились фонари, а дорожки были выложены брусчаткой. В этом году рабочие установят там танцплощадке, оборудуют селфи-зону и аллею любви. Помимо этого, будут построены скейт-парк и туалеты. Преобразится и центральная клумба – там появится скульптура земного шара.

Планируется, что подрядчик выполнит работы до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU