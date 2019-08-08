Около 250 рабочих мест создано в Нижегородской области благодаря господдержке инвестпроектов

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-08T09:29:24+03:00

Местные предприятия получат порядка 80 миллионов рулей субсидий в 2019 году

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Около 80 миллионов рублей в виде субсидий по уплате процентной ставки по кредитам, взятым на инвестпроекты, получат в этом году нижегородские предприятия. Как рассказали в пресс-службе министерства промышленности Нижегородской области, в прошлом году благодаря реализации проектов на производствах было создано порядка 250 новых рабочих мест.

Среди получателей субсидий в прошлом году и крупные предприятия.

- Субсидирование процентной ставки по кредитам как мера господдержки оказалось очень востребованной среди нижегородских предприятий, поэтому по решению губернатора Глеба Никитина в этом году мы продолжим ее реализацию, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, необходимая документация для нового курса почти готова. Старт приема заявок на участие в конкурсе запланирован на ближайшее время.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2019 году будет увеличен объем микрозаймов и поручительств предпринимателям, а также поддержку социального предпринимательства в моногородах.

ИСТОЧНИК KP.RU