«Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче турнира на Кубок губернатора

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-08T09:16:01+03:00

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В среду, 7 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде начался турнир на Кубок губернатора. В первом матче местное «Торпедо» сразилось со столичным «Динамо». Игра состоялась в КРК «Нагорный» и завершилась победой гостей.

Хоккейный праздник начался с торжественного открытия турнира: парад команд, встреча участников соревнований, торжественное исполнение гимна Нижегородским губернским оркестром и напутственные слова Глеба Никитина.

Первый матч в рамках турнира оказался очень напряженным. Счет оставался неоткрытым вплоть до последней минуты первого периода. Однако на последних секундах «Динамо» забросило первую шайбу, и на перерыв команды расходились при счете 0:1. Во втором отрезке нижегородцы сравняли счет, но ненадолго – еще через несколько минут столичные гости оторвались на две шайбы. Под конец второго периода цифры на табло показывали 1:3.

За 17 секунд до финальной сирены в третьем отрезке нижегородский хоккеист Антон Шенфельд забросил шайбу в ворота «Динамо». Но, к сожалению, спасти игру «Торпедо» не удалось.

Напомним, матчи турнира на Кубок губернатора Нижегородской области будут проходить до 11 августа. Полное расписание можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU