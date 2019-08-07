МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-07T16:54:11+03:00

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В Нижегородской области снова ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

- В четверг, 8 августа 2019 года, местами по южной половине Нижегородской области сохранится высокая – 4 класс – пожароопасность лесов и торфяников, - предупреждают спасатели.

При этом в самом Нижнем Новгороде и его окрестностях сильной жары не ожидается – хотя температура воздуха и поднимется до высокой для этого лета отметки в +22 градуса Цельсия, большую часть дня небо будет затянуто тучами, которые то и дело будут проливаться дождем. Кстати, четверг станет самым теплым днем на этой неделе – в пятницу дневная температура воздуха опустится до +19 градусов, а в субботу похолодает до +14 с сохранением дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU