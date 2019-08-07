Улица Октябрьская в Дзержинске будет отремонтирована к началу осени

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-07T16:13:48+03:00

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Улицу Октябрьскую в Дзержинске отремонтируют к сентябрю – такое обещание подрядчик дал заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову во время проверки хода ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в Дзержинске в этом году по нацпроекту ремонтируют пять дорог. Улица Октябрьская была выбрана для ремонта сразу по нескольким параметрам – во-первых, она очень востребована у жителей города, во-вторых, по ней ходит много автобусов и троллейбусов, а в-третьих – износ покрытия к моменту начала ремонта составлял уже более 80%.

Перед началом ремонта «Дзержинский водоканал» поменял расположенный под улицей старый канализационный коллектор, и теперь на проезжей части стало на 35 колодцев меньше, что также уменьшит количество неровностей на дороге.

Напомним, всего в Нижегородской области по нацпроекту «БКАД» в 2019 году планируется отремонтировать более 745 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU