2019-08-07T16:13:48+03:00
Общество

Улица Октябрьская в Дзержинске будет отремонтирована к началу осени

Сейчас работы уже выходят на финишную прямую
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Улицу Октябрьскую в Дзержинске отремонтируют к сентябрю – такое обещание подрядчик дал заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Морозову во время проверки хода ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в Дзержинске в этом году по нацпроекту ремонтируют пять дорог. Улица Октябрьская была выбрана для ремонта сразу по нескольким параметрам – во-первых, она очень востребована у жителей города, во-вторых, по ней ходит много автобусов и троллейбусов, а в-третьих – износ покрытия к моменту начала ремонта составлял уже более 80%.

Перед началом ремонта «Дзержинский водоканал» поменял расположенный под улицей старый канализационный коллектор, и теперь на проезжей части стало на 35 колодцев меньше, что также уменьшит количество неровностей на дороге.

Напомним, всего в Нижегородской области по нацпроекту «БКАД» в 2019 году планируется отремонтировать более 745 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в Нижегородской области
Дзержинский «Кристалл» оштрафовали на 600 тысяч рублей за опасное хранение взрывчатки
XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде
Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа
Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде
В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером
В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»
Москвичей спросят, с чем у них ассоциируется Нижний Новгород
Фестиваль «Семья Нижегородская» открылся на ярмарке 6 августа
Авторская выставка Любови Быстровой откроется в Русском музее фотографии
Живую изгородь сохранят в сквере на Прыгунова по просьбе жителей
Житель Арзамаса до смерти забил гражданскую жену из-за ревности
Пропавшую 17-летнюю Наташу Божкову разыскивают в Нижнем Новгороде
Более тысячи нижегородцев приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели»
86-летняя Александра Гусева пропала в нижегородском лесу 3 августа
Маршрут автобусов сократится в Нижнем Новгороде 8 августа
В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы
Порядка 700 захоронений обнаружили на территории нижегородского кремля
Более двух тысяч человек побывали на фестивале НХП «Радуга ремесел» в Шахунье
15-летний школьник попал под колеса иномарки в Выксе
Более ста деревьев высадили в Светлоярском парке за минувшие выходные
На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий
Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде
Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья