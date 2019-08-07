Дзержинский «Кристалл» оштрафовали на 600 тысяч рублей за опасное хранение взрывчатки

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-07T15:27:36+03:00

В нескольких складах и зданиях даже не было пожарной сигнализации

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АО «ГосНИИ «Кристалл» в Нижегородской области оштрафовали на 600 тысяч рублей за неправильное хранение взрывчатки. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Дзержинского суда.

Согласно информации, в период с 12 по 16 июля 2019 года была проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства в области хранения и учета взрывчатых веществ и материалов. Так, в 11 складах и зданиях даже не было пожарной сигнализации! Отсутствовали и противопожарные щиты. При этом в стенах было обнаружено множество трещин, продукция хранилась прямо на полу, а ее объем в разы превышал максимально допустимый.

Представители предприятия признали вину частично, заметив, что многие нарушения уже устранены. Суд постановил назначить АО «ГосНИИ «Кристалл» наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU