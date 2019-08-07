2019-08-07T13:18:12+03:00
Происшествия

Экс-полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей в Нижнем Новгороде

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершено расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела по вопросам миграции ОП№1 УМВД России по городу Нижнему Новгороду. Мужчина обвинялся в получении взятки за незаконные бездействия в особо крупном размере и незаконное вмешательство в деятельность юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, с января 2017 года по август 2018 года обвиняемый, зная о том, что в Автозаводском районе фиктивно ставят на учет иностранных граждан, утаивал эти факты и не регистрировал сообщения в установленном законом порядке. Кроме того, он потребовал от лиц, которые фиктивно ставили на учет иностранцев, регулярно платить ему деньги за невмешательство. Всего таким образом обвиняемый получил взятку на общую сумму более 1 миллиона 460 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2018 года мужчина незаконно заставил подчиненных отправиться на территорию стройки в Автозаводском районе и приостановить проведение строительных работ на объекте.

Из органов внутренних дел обвиняемый уволен. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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