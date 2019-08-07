В Городце появится новая благоустроенная набережная с фуникулером

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-07T11:33:48+03:00

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В Городце появится новая благоустроенная набережная – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил разработать проект. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 6 августа 2019 года Глеб Никитин провел выездное совещание по вопросу развития территории набережной, в котором приняли участие также замгубернатора Сергей Морозов, и.о. директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алла Морозова, и.о. руководителя управления госохраны ОКН региона Игорь Петров и глава Городецкого района Владимир Беспалов.

По словам Владимира Беспалова, уже есть рабочий проект второго участка берегоукрепления Волги протяженностью 385 метров, который был разработан еще в 2013 году. Глеб Никитин поручил администрации района актуализировать существующий проект продления набережной и подготовить проект благоустройства той части, которая уже существует.

- Обязательно еще обсудим идею здесь строительства фуникулера, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU