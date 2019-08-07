В Нижегородской области пройдет Х велопробег «Дорога к храму»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-07T10:27:45+03:00

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В Нижегородской области состоится традиционный X межъепархиальный велопробег православной молодежи «Дорога к храму», посвященный 10-летию первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Велопробег пройдет с 8 по 14 августа. За это время молодым людям нужно будет преодолеть немалый путь. Из Нижнего Новгорода они отправятся в Кантаурово, потом будет Линда, Семенов, озеро Светлояр во Владимирском. Заедут велосипедисты в Воскресенское, в Сухоборку, Юркино, Козьмодемьянск, Большой Сундырь . Завершится велопробег в Чебоксарах.

Велопробег стартует 8 августа в Нижнем Новгороде в 10.00 от Александро-Невского кафедрального собора на улице Стрелка, дом №3а.

Напомним, в прошлом году участники велопробега "Дорога к харму" проходил через Богородск, Ворсму, Павлово, Муром, Кулебаки, Ардатов, Дивеево, Арзамас, Вад, Лысково, Макарьево, Бор и Мочальный остров.

ИСТОЧНИК KP.RU