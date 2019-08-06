Фестиваль «Семья Нижегородская» открылся на ярмарке 6 августа

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-06T17:37:54+03:00

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Во вторник, 6 августа 2019 года, на Нижегородской ярмарке состоялось торжественное открытие образовательного и досугово-развлекательного V фестиваля для всей семьи «Семья Нижегородская». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятия будут проходить на пяти локациях, а каждый из семи дней посвятят определенной тематике.

На церемонии открытия, кстати, присутствовал исполняющий обязанности министра социальной политики Нижегородской области Юрий Коновалов. По его словам, каждый посетитель фестиваля найдет полезное для себя. Например, в зоне «Услуги для семьи» будут проводиться консультации для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Все желающие смогут проверить уровень сахара и холестерина, а также получить консультацию по вопросам правильного питания и сохранения здоровья.

Пенсионеры посетят мастер-классы по финской оздоровительной ходьбе, а родители – лекции и тренинги по воспитанию детей, разрешению семейных конфликтов, уходу за маломобильными членами семьи и особенными детьми, защите детей от угроз современного мира.

Фестиваль продлится до 12 августа 2019 года. Вход на все мероприятия свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU