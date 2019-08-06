Авторская выставка Любови Быстровой откроется в Русском музее фотографии

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-06T16:46:17+03:00

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В следующую среду, 14 августа 2019 года, в Русском музее фотографии (улица Пискунова, дом 9а) состоится открытие фотовыставки «Наша маленькая планета» от путешественницы Любови Быстровой из Тверской области. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородцы смогут увидеть пейзажи, уникальные ландшафты, памятники природы, величественные архитектурные ансамбли, которые сфотографировала Быстрова в разных уголках планеты – в России, Германии, Гонконге, Финляндии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии, Испании, Италии, Беларуси, Черногории, Сербии, Греции, Нидерландах, Франции и Исландии.

Сама фотограф также будет присутствовать на открытии. Она расскажет посетителям о своих путешествиях, а также исполнит песни. Выставка будет работать до 8 сентября.

Возрастное ограничение: 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU