Авторская выставка Любови Быстровой откроется в Русском музее фотографии
В следующую среду, 14 августа 2019 года, в Русском музее фотографии (улица Пискунова, дом 9а) состоится открытие фотовыставки «Наша маленькая планета» от путешественницы Любови Быстровой из Тверской области. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Нижегородцы смогут увидеть пейзажи, уникальные ландшафты, памятники природы, величественные архитектурные ансамбли, которые сфотографировала Быстрова в разных уголках планеты – в России, Германии, Гонконге, Финляндии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии, Испании, Италии, Беларуси, Черногории, Сербии, Греции, Нидерландах, Франции и Исландии.
Сама фотограф также будет присутствовать на открытии. Она расскажет посетителям о своих путешествиях, а также исполнит песни. Выставка будет работать до 8 сентября.
Возрастное ограничение: 6+.
ИСТОЧНИК KP.RU