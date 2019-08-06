Живую изгородь сохранят в сквере на Прыгунова по просьбе жителей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-06T16:01:38+03:00

Работы по благоустройству ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды

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Живую изгородь в сквере на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде, где сейчас ведется благоустройство, сохранят. Об этом в ходе инспекции сообщил замглавы города Виктор Сдобняков, передает пресс-служба мэрии.

- Необходимо провести декоративную обрезку кустарников и регулярно ухаживать за внешним видом и состоянием зеленых насаждений, - подчеркнул он.

Работы по благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды идут по графику. На второй очереди ведется укладка тротуарной плитки и установлено ограждение. Уже на следующей неделе рабочие доделают начатое и приступят к установке малых архитектурных форм.

Напомним, на благоустройство второй очереди сквера Прыгунова выделено 22,4 миллиона рублей. Проектом предусмотрено озеленение (15 деревьев, 31 кустарник, 212 кв.м. цветников), устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, урн. За ходом работ наблюдают общественные контролеры.

ИСТОЧНИК KP.RU