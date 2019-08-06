2019-08-06T14:49:50+03:00
Происшествия

Житель Арзамаса до смерти забил гражданскую жену из-за ревности

Убийство произошло в конце июля
Валерия ГРОМОВА
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Ссора между жителем Арзамаса и его гражданской женой, произошедшая в конце июля, обернулась трагедией. Мужчина приревновал свою возлюбленную, потому что она якобы уделяла внимание другим.

Сожители поссорились 30 июля в одной из квартир дома на улице Калинина. В ходе ругани мужчина нанес женщине несколько ударов по голове, в результате которых пострадавшая скончалась через три дня.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» уголовного кодекса. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, в настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. Следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Вачском районе 4 августа 2019 года «Лифан» вылетел на полосу встречного движения и протаранил «Ладу Гранту». Столкновение было настолько сильным, что на месте происшествия сразу скончались две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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