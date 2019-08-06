2019-08-06T14:32:08+03:00
Общество

Пропавшую 17-летнюю Наташу Божкову разыскивают в Нижнем Новгороде

В последний раз девушку видели 3 августа
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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В Нижнем Новгороде снова пропал подросток. На этот раз поисково-спасательный отряд «Волонтер» распространил ориентировку с приметами и фотографией 17-летней Наташи Божковой. Как сообщили добровольцы, девушка исчезла в минувшую субботу, 3 августа 2019 года, после того, как вышла из дома на улице Бекетова.

Уже три дня о местонахождении нижегородки ничего неизвестно. В день исчезновения Наташа была одета в голубую джинсовую куртку, темно-синюю кофту, голубые джинсы и голубые кеды. При себе у подростка были сумка и телефон.

Приметы девушки: рост 154 сантиметра, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серые.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Наташи, срочно сообщите, пожалуйста, в поисково-спасательный отряд «Волонтер» - 8-831-291-51-51 или сразу в правоохранительные органы – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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