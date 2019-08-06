2019-08-06T13:33:37+03:00
Спорт

Более тысячи нижегородцев приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели»

Он прошел в Канавинском районе
Валерия ГРОМОВА
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В парке имени 1 мая, который находится в Канавинском районе Нижнего Новгорода, прошел благотворительный забег «Достигая цели», сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Забеги были на 500 метров среди мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 13 лет, на 1,5 метра и на пять тысяч метров для всех желающих. После этого состоялась торжественная церемония награждения и чествование победителей.

Так, в детском забеге на полкилометра первой была Мария Быстрова, в возрастной категории 8-9 лет – Иван Пятанов, в категории от 10 до 13 лет - Тимофей Морозов. В забеге на 1 520 метров победу одержал Никита Акимов, в забеге на 5 000 тысяч метров – Александр Абрамов.

В мероприятиии, в ходе которого собирались средства для тяжело больных детей, приняли участие более 1 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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