86-летняя Александра Гусева пропала в нижегородском лесу 3 августа

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-06T13:11:24+03:00

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86-летняя Александра Алексеевна Гусева из деревни Селитьба пропала в Сосновском районе Нижегородской области в минувшую субботу, 3 августа. Как сообщил поисково-спасательный отряд «Волонтер», женщина ушла за грибами в лес, с тех пор ее никто не видел.

В день исчезновения пенсионерка была одета в голубой халат в цветочек, черный пиджак с карманами, черные резиновые сапоги и светло-голубой платок. При себе у нее было красное ведро с черной ручкой и ножик.

Приметы Александры Алексеевны: рост 168 сантиметров, телосложение худощавое, размер сапог 36-37, волосы седые, газа карие.

Волонтеры уже объявили сбор на поиск и прочесывают территорию в поисках женщины. Если у вас есть какая-либо информация о ее местонахождении, сообщите в поисково-спасательный отряд «Волонтер» - 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU