Маршрут автобусов сократится в Нижнем Новгороде 8 августа

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-06T13:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдут праздничный велопробег. В связи с этим в городе будет временно сокращен путь следования нескольких автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта.

Так, с 12:00 до 17:00 маршрутки №№ А-40, А-69, А-85, Т-13, Т-40 будут ездить только до остановочного пункта «6 микрорайон», а № Т-63 - до остановочного пункта «Школа № 20». Разворот общественного транспорта будет осуществлять вокруг домов №№ 1, 3, 5 по улице Героя Шнитникова.

Напомним, с 1 августа в Нижнем Новгороде снова подорожал проезд в нескольких частных маршрутках. Так, пассажирам придется потратить 30 рублей вместо привычных 28. Изменены цены в маршрутках Т-18, Т-24, Т-97, Т-46, Т-65, Т-83, Т-98, Т-87 и Т-37. А с 10 августа частник ООО «Автоком» планирует повысить тариф на маршруте Т-76. Вместе с тем с 15 августа несколько перевозчиков поменяют тариф на маршрутах Т-29, Т-49, Т-86, Т-47 и Т-71 .

ИСТОЧНИК KP.RU