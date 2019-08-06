2019-08-06T13:01:44+03:00
Общество

Маршрут автобусов сократится в Нижнем Новгороде 8 августа

Это связано с проведением велопробега
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В четверг, 8 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдут праздничный велопробег. В связи с этим в городе будет временно сокращен путь следования нескольких автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта.

Так, с 12:00 до 17:00 маршрутки №№ А-40, А-69, А-85, Т-13, Т-40 будут ездить только до остановочного пункта «6 микрорайон», а № Т-63 - до остановочного пункта «Школа № 20». Разворот общественного транспорта будет осуществлять вокруг домов №№ 1, 3, 5 по улице Героя Шнитникова.

Напомним, с 1 августа в Нижнем Новгороде снова подорожал проезд в нескольких частных маршрутках. Так, пассажирам придется потратить 30 рублей вместо привычных 28. Изменены цены в маршрутках Т-18, Т-24, Т-97, Т-46, Т-65, Т-83, Т-98, Т-87 и Т-37. А с 10 августа частник ООО «Автоком» планирует повысить тариф на маршруте Т-76. Вместе с тем с 15 августа несколько перевозчиков поменяют тариф на маршрутах Т-29, Т-49, Т-86, Т-47 и Т-71 .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
86-летняя Александра Гусева пропала в нижегородском лесу 3 августа
В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы
Порядка 700 захоронений обнаружили на территории нижегородского кремля
Более двух тысяч человек побывали на фестивале НХП «Радуга ремесел» в Шахунье
15-летний школьник попал под колеса иномарки в Выксе
Более ста деревьев высадили в Светлоярском парке за минувшие выходные
На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий
Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде
Пристрой к детскому саду № 368 возводится согласно графику
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья