В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы
Текущий и капитальный ремонт завершился в 53 детских садах Автозаводского района. На эти цели из городского бюджета были выделены более 17,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Например, в детсаду №44 был утеплен и отреставрировал фасад. Теперь углы не будут промерзать. До зимы в здании также проведут ремонт крыши. Еще в 50 детских садах появятся новые домики и песочницы.
На сегодняшний день на Автозаводе работает межведомственная приемочная комиссия, которая и проводит оценку готовности детских дошкольных учреждений к новому учебному году. По данным на 5 августа, приняты уже 42 детских садика из 83.
Напомним, накануне комиссия администрации Ленинского района Нижнего Новгорода проверила работы по строительству пристроя к детскому саду № 368. Сейчас на объекте ведется монтаж фундамента и возведение веранд.
ИСТОЧНИК KP.RU