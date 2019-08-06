В 53 детских садах Автозаводского района завершились ремонтные работы

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-06T11:57:36+03:00

На это были потрачены более 17,5 миллионов рублей

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Текущий и капитальный ремонт завершился в 53 детских садах Автозаводского района. На эти цели из городского бюджета были выделены более 17,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Например, в детсаду №44 был утеплен и отреставрировал фасад. Теперь углы не будут промерзать. До зимы в здании также проведут ремонт крыши. Еще в 50 детских садах появятся новые домики и песочницы.

На сегодняшний день на Автозаводе работает межведомственная приемочная комиссия, которая и проводит оценку готовности детских дошкольных учреждений к новому учебному году. По данным на 5 августа, приняты уже 42 детских садика из 83.

Напомним, накануне комиссия администрации Ленинского района Нижнего Новгорода проверила работы по строительству пристроя к детскому саду № 368. Сейчас на объекте ведется монтаж фундамента и возведение веранд.

ИСТОЧНИК KP.RU