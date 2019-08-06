2019-08-06T10:39:49+03:00
Общество

Более двух тысяч человек побывали на фестивале НХП «Радуга ремесел» в Шахунье

Мероприятие прошло 3 августа
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую субботу, 3 августа 2019 года, в Шахунье прошел четвертый международный фестиваль народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Радуга ремесел». Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой департамент развития туризма и НХП Нижегородской области, мероприятие посетили более двух тысяч человек.

В рамках фестиваля более ста мастеров из разных регионов России представили свои работы. Гостей встречали с песнями и танцами, а после этого прошел показ мод с презентацией одежды и аксессуаров в стиле старинного народного промысла – узорно-ремизного ткачества.

Самые лучшие мастера получили подарки и почетные грамоты. В завершении мероприятия состоялось открытие фотовыставки «Прекрасный Иран», на которой были представлены 40 работ современных иранских фотографов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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