2019-08-06T10:17:27+03:00
Происшествия

15-летний школьник попал под колеса иномарки в Выксе

Он перебегал дорогу в неположенном месте
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 5 августа 2019 года, в Выксе школьник попал под колеса иномарки. Как рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около десяти часов вечера.

Рядом с домом №64 на улице Ленина в селе Борковка водитель «Шевроле» сбил мальчика 2004 года рождения. Как оказалось, школьник перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Пешеходного перехода ни в этом месте, ни рядом не было.

В результате подросток был госпитализирован с травмами в больницу. В момент дорожно-транспортного происшествия взрослых с ним не было.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 4 августа 2019 года на 84 километре автодороги Владимир – МуромАрзамас столкнулись пассажирский автобус и иномарка. После этого оба транспортных средства моментально вспыхнули. Водитель «Киа» во время поворота вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент ехал рейсовый автобус, следующий в Арзамас. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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