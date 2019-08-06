2019-08-06T09:21:23+03:00
Общество

Более ста деревьев высадили в Светлоярском парке за минувшие выходные

Работы проводятся в рамках программы формирования комфортной городской среды
Валерия ГРОМОВА
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В Светлоярском парке Нижнего Новгорода сейчас активно ведутся работы по благоустройству. В рамках формирования комфортной городской среды за минувшие выходные там высадили более 100 деревьев – 43 европейские липы и 64 березы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время в зоне отдыха появятся еще 70 сосен румелийских. Помимо этого, на территории парка активно высаживают лиственные кустарники. По словам главы администрации Сормова Дмитрия Сивохина, работы ведутся с соблюдением всех правил.

Всего в рамках благоустройства в Светлоярском парке планируется посадить более четырех тысяч деревьев и кустарников.

Напомним, более 300 опор наружного освещения в общей сложности будут установлены на Щелковском хуторе и в парке Пушкина в Нижнем Новгороде. Благоустройство также ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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