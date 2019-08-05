2019-08-05T17:09:24+03:00
Общество

Пропавшая в Дзержинске 17-летняя Настя Морозова найдена живой

Девушку искали чуть больше суток
Валерия ГРОМОВА
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В минувшее воскресенье, 4 августа 2019 года, в Дзержинске пропала 17-летняя Настя Морозова. Девушка вышла из дома на улице Грибоедова около десяти часов утра, и с того момента ее никто не видел.

Информация о местонахождении подростка появилась лишь около пяти часов вечера на следующий день, 5 августа.

- Найдена! Жива! Благодарим за помощь в распространении информации, - написали добровольцы из поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, 1 августа 2019 года был ровно год со дня исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка ушла кататься на велосипеде в СНТ "Борок" в Кстовском районе. Уже на следующий день волонтеры развернули масштабные поиски. Сотни людей приехали искать исчезнувшую девочку. До сих пор о местонахождении Маши ничего не известно, у волонтеров и следователей нет никаких зацепок. И уже ровно год родители девочки надеются, что им удастся вернуть ее живой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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