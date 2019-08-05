2019-08-05T16:58:35+03:00
Экономика

Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей

Кредиты коммерческих банков в структуре отсутствуют
Валерия ГРОМОВА
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Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей с начала текущего года. Об этом со ссылкой на министерство финансов сообщает пресс-служба облправительства.

По данным на 1 августа, объем госдолга составляет 62,8 миллиарда рублей. Снижение произошло из-за погашения кредитов коммерческих банков и уменьшения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

В минфине пояснили, что 0,3% в структуре госдолга составляют государственные гарантии, 31,8% - бюджетные кредиты из бюджета Российской Федерации и большую часть – 67,9% - государственные ценные бумаги. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Эксперты прогнозируют, что на начало следующего года государственный долг Нижегородской области составит 75,06 миллиарда рублей, что будет примерно на том же уровне, как и в начале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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