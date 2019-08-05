Стихийную свалку ликвидировали на улице Малиновского в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-05T16:45:54+03:00

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В Советском районе Нижнего Новгорода ликвидировали стихийную свалку. С просьбой убрать мусор к властям обратились жители Кузнечихи, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам начальника районного управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог Сергея Костюнина, от дома №2 на улице Малиновского были вывезены 200 кубометров мусора. Раньше там были заброшенные гаражи, рядом с которыми и кидали мусор, а в июне их снесли.

Напомним, 4 июня 2019 года рядом с трассой М-7 на территории Дзержинска были обнаружены порядка 45 негерметичных пластиковых кубовых емкостей. Из некоторых из них вытекла жидкость, выделяющая едкий химический запах.

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу сразу же возбудил административное дело. Оказалось, что сыпучие отходы относятся к III и IV классам опасности, жидкие - к ІІ классу опасности, пастообразные – к ІV классу опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU