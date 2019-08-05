2,5 тысячи нижегородцев посетили «Фестиваль уличного кино» в минувшие выходные

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-05T14:34:28+03:00

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В минувшие выходные, 3 и 4 августа 2019 года, на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде проходила первая часть «Фестиваля уличного кино». Как рассказали в пресс-службе облправительства, его посетили 2,5 тысячи человек.

За понравившиеся киноленты зрители голосовали при помощи света фонариков. Результаты будут объявлены к сентябрю. Помимо показа самых свежих российских короткометражек 2019 года для горожан был организован мастер-класс Дмитрия Котова «Как снять свой первый фильм и начать с него карьеру в киноиндустрии», развлекательная программа и выступление DJ.

Кстати, вторая часть фестиваля пройдет в пятницу, 9 августа, на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» рядом со стадионом «Нижний Новгород». Там покажут пять лучших фильмов за последние пять лет. Начало мероприятия – в 21.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU