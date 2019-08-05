17-летняя Настя Морозова пропала в Дзержинске

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-05T13:12:27+03:00

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В минувшее воскресенье, 4 августа 2019 года, в Дзержинске (Нижегородская область) пропала 17-летняя Настя Морозова. Девушка вышла из дома на улице Грибоедова около десяти часов утра, и с тех пор о ее местонахождении никому неизвестно.

Ориентировку с фотографией нижегородки и ее приметами распространил на своей странице в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер». При себе у Насти были рюкзак, ключи и паспорт. В день исчезновения на ней были салатовая толстовка, черные джинсы и серые кроссовки.

Приметы: рост 162 сантиметра, телосложение плотное, волосы тёмные, глаза карие. Из особых примет у девушки есть родинка под правой бровью.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данной девушки, пожалуйста, сообщите в ПСО «Волонтер» по номеру: 8(831)291-51-51 или сразу в полицию – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU