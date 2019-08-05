2019-08-05T12:48:04+03:00
Общество

Более 300 опор наружного освещения появится на Щелковском хуторе и в парке Пушкина

Работы ведутся вё рамках программы формирования комфортной городской среды
Валерия ГРОМОВА
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Более 300 опор наружного освещения в общей сложности будут установлены на Щелковском хуторе и в парке Пушкина в Нижнем Новгороде. Об этом в ходе проверки работ по благоустройству заявил заммэра Виктор Сдобняков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в зоне Щелоковского хутора имеются 20 опор наружного освещения. Всего их будет 56. А в парке культуры и отдыха имени Пушкина рабочие уже завершили работы по трассировке кабеля для системы наружного светодиодного освещения с восстановлением траншей. Планируется, что там будут установлены 258 новых светоточек. Вдоль центральной аллеи, кстати, появится декоративное освещение.

Напомним, всего в 2019 году будут благоустроены 15 общественных пространств. Это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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