2019-08-05T12:26:59+03:00
Общество

Директор строительной фирмы в Дзержинске вернул долг своему сотруднику после вмешательства следователей

Уголовное дело направлено в суд
Валерия ГРОМОВА
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Следователи Дзержинска завершили расследование уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» УК РФ в отношении директора местной строительной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской облати.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой, выяснилось, что с декабря прошлого года до марта 2019 года подозреваемый не выплачивал зарплату своему сотруднику. Задолженность превысила 100 тысяч рублей. Правоохранители приняли меры, в результате чего мужчина вернул долги работнику в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ранее мы сообщали, что Арбитражный суд Нижегородской области признал генерального подрядчика строительства станции метро «Стрелка» банкротом. Процедура наблюдения за ООО «Нижегородское строительное управление-620» длилась больше полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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