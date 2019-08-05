Еще два пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде
Еще два новых пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде – на улице Иванова в Сормовском районе и на улице Усилова в Нижегородском районе. Теперь в общей сложности их 10 штук в разных уголках города, сообщили в пресс-службе мэрии.
По словам замдиректора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, в ближайшее время пункты приема вторсырья появятся еще на улицах Сахарова и Голованова в Приокском районе, на улицах Лопатина в Нижегородском районе, на площади Комсомольской и на улице Рокоссовского.
Гендиректор управляющей организации ООО «Исток» Денис Тавров, в свою очередь, добавил, что каждый месяц каждый пункт собирает порядка 30 тонн вторсырья.
КОНКРЕТНО
Адреса пунктов приема вторсырья нового формата:
1. Ул. Карла Маркса, у дома №7б.
2. Ул. Дьяконова, у дома №20.
3. Ул. Южное шоссе, у дома №22б.
4. Казанское шоссе, у дома №10к5.
5. Ул. Коминтерна, у дома №6.
6. Ул. Толбухина, напротив д.8
7. Ул. Маковского, у дома №17в
8. Ул. Иванова, у дома №14/1
9. Ул. Усилова, у дома №3/3а
10. Московское шоссе, у дома 11а
ИСТОЧНИК KP.RU