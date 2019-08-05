Еще два пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-05T11:48:25+03:00

Теперь в общей сложности их 10 штук в разных уголках города

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Еще два новых пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде – на улице Иванова в Сормовском районе и на улице Усилова в Нижегородском районе. Теперь в общей сложности их 10 штук в разных уголках города, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам замдиректора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, в ближайшее время пункты приема вторсырья появятся еще на улицах Сахарова и Голованова в Приокском районе, на улицах Лопатина в Нижегородском районе, на площади Комсомольской и на улице Рокоссовского.

Гендиректор управляющей организации ООО «Исток» Денис Тавров, в свою очередь, добавил, что каждый месяц каждый пункт собирает порядка 30 тонн вторсырья.

КОНКРЕТНО

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата:

1. Ул. Карла Маркса, у дома №7б.

2. Ул. Дьяконова, у дома №20.

3. Ул. Южное шоссе, у дома №22б.

4. Казанское шоссе, у дома №10к5.

5. Ул. Коминтерна, у дома №6.

6. Ул. Толбухина, напротив д.8

7. Ул. Маковского, у дома №17в

8. Ул. Иванова, у дома №14/1

9. Ул. Усилова, у дома №3/3а

10. Московское шоссе, у дома 11а

ИСТОЧНИК KP.RU