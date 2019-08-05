2019-08-05T11:00:22+03:00
Общество

Третья экологическая акция «Экопривыкай» прошла в Нижнем Новгороде 3 августа

В ней принял участие министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров
Валерия ГРОМОВА
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Третья экологическая просветительская акция «Экопривыкай» прошла в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. 3 августа в сквере на улице Ефремова в Сормове жители прослушали интересную лекцию об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки. Как рассказали в пресс-службе облправительства, в мероприятии принял участие министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Он считает, что подобные акции необходимо проводить.

- Они позволяют как можно большему количеству людей объяснить, как правильно нужно сортировать мусор. Это очень важно сейчас, когда в регионе стартовал поэтапный переход на раздельный сбор отходов, - заявил Егоров.

Все посетители могли принести с собой любые виды опасных отходов – от батарейки до автоаккумулятора. Для них в сквере установили зеленый, желтый и малиновый контейнеры, каждый из которых был предназначен либо для бытовых отходов, либо для мусора, либо для опасных отходов.

Все участники акции получили разъяснительные буклеты и блокноты о ходе реформы обращения с отходами производства и потребления, а также детские раскраски и книжки на экологическую тему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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